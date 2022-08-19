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Естонія запропонує запровадити восьмий пакет санкцій проти Росії

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Естонія
Фото: Depositphotos

Естонія офіційно запропонує Європейській комісії запровадити восьмий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє портал ERR з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Естонії.

Естонія хоче, щоб восьмий пакет санкцій включав розширені санкції проти Росії в економічному, енергетичному та торговому секторах, а також щоб під обмеження потрапили додаткові фізичні особи та організації. Також Таллінн хоче, щоб санкції поширилися на поїздки громадян Росії до Європи.

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Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що Таллінн домагатиметься політичного консенсусу у всьому шенгенському візовому просторі, щоб запровадити додаткові санкції проти російських громадян, як це 18 серпня зробила Естонія.

— Як міністр закордонних справ, я закликаю уряди інших європейських країн запровадити додаткові внутрішні санкції, щоб зупинити поїздки громадян держави-агресора Росії до Європи, та спільно працювати над закриттям шенгенської візової зони для російських громадян, – наголосив він.

З початку широкомасштабної війни Росії проти України Естонія та ЄС запровадили різні санкції проти Росії.

Зараз запроваджено сім пакетів санкцій, мета яких – повністю паралізувати російську економіку та унеможливити фінансування війни, яку розпочала Москва.

Нещодавно Урмас Рейнсалу повідомив, що Естонія планує не впускати до країни росіян із візами, виданими в інших країнах Європейського Союзу.

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Джерело: ERR

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