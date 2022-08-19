Естонія запропонує запровадити восьмий пакет санкцій проти Росії

Серпень, 19 в 16:29

Естонія офіційно запропонує Європейській комісії запровадити восьмий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє портал ERR з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Естонії.

Естонія хоче, щоб восьмий пакет санкцій включав розширені санкції проти Росії в економічному, енергетичному та торговому секторах, а також щоб під обмеження потрапили додаткові фізичні особи та організації. Також Таллінн хоче, щоб санкції поширилися на поїздки громадян Росії до Європи.

Зараз дивляться

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що Таллінн домагатиметься політичного консенсусу у всьому шенгенському візовому просторі, щоб запровадити додаткові санкції проти російських громадян, як це 18 серпня зробила Естонія.

— Як міністр закордонних справ, я закликаю уряди інших європейських країн запровадити додаткові внутрішні санкції, щоб зупинити поїздки громадян держави-агресора Росії до Європи, та спільно працювати над закриттям шенгенської візової зони для російських громадян, – наголосив він.

З початку широкомасштабної війни Росії проти України Естонія та ЄС запровадили різні санкції проти Росії.

Зараз запроваджено сім пакетів санкцій, мета яких – повністю паралізувати російську економіку та унеможливити фінансування війни, яку розпочала Москва.

Нещодавно Урмас Рейнсалу повідомив, що Естонія планує не впускати до країни росіян із візами, виданими в інших країнах Європейського Союзу.

Джерело: ERR