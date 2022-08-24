У День Незалежності Байден оголосив про допомогу Україні майже на $3 млрд

Серпень, 24 в 15:01

Президент США Джо Байден у День Незалежності України оголосив про найбільший транш допомоги для нашої країни на $2,98 млрд.

– Це дозволить Україні придбати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотники та радари, щоб держава могла і надалі захищати себе у довгостроковій перспективі, – йдеться у заяві Байдена на сайті Білого дому.

За словами Байдена, за останні шість місяців українці надихнули світ своєю надзвичайною мужністю та відданістю свободі.

– Вони рішуче та сильно протистояли повномасштабному вторгненню Росії в Україну. І сьогодні – це не лише свято минулого, але й гучне підтвердження того, що Україна з гордістю залишається та залишатиметься суверенною, незалежною державою, – переконаний президент США.

Байден наголосив, що кожного дня США стоять разом з українським народом. На його думку, російська темрява не зрівняється з полум’ям свободи, яке освітлює душі вільних українців по всьому світу.