Лукашенко теж запанікував після “бавовни” у Криму: Мусієнко про невдалу роботу російської ППО

Серпень, 21 в 22:55

До Дня Незалежності України країна-агресор Росія частково закриває свій повітряний простір з 22 до 25 серпня. Зокрема, йдеться про прикордонні з Україною регіони – Липецьку, Воронезьку та Білгородську області.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко проаналізував, що зараз відбувається на полі бою, які є загрози на 23 та 24 серпня, а також про що свідчить вдала “бавовна” у Криму (а точніше, вдалі точкові удари по російських командних пунктах і складах).

– Ми прекрасно знаємо, що у Кремлі схиблені на символізмі. Звичайно, у ці дні, які є важливими для кожного українця, коли відзначатиметься і День державного прапора (23 серпня), і День Незалежності України (24 серпня), вони можуть готувати для нас доволі неприємні “подарунки”. Про ці загрози відомо. Про ризики попереджав і президент України, і військове командування, що вони готуються до можливого посилення ракетних атак. Всі попереджені, всі розуміють ці ризики та загрози. Ми бачимо, що Повітряні сили постійно нарощують свої потужності та можливості. Буквально за минулу добу збиті над Дніпропетровщиною чотири ракети з чотирьох. Звичайно, на 100% не вдається збивати все, але стараються мінімізувати загрози.

Мусієнко відзначив, що російська армія стягнула додаткові системи ППО до Білорусі через страх подальших вдалих ударів по військових об’єктах, які можуть завдати значних втрат країні-агресору.

Зараз дивляться

– Росія підтягнула додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема, у Білорусь. Про це повідомляли й Генеральний штаб, і командування Повітряних сил ЗСУ. Це сталося через те, що була “бавовна” у Криму, через що знищено досить багато російських комплексів ППО на окупованій частині Херсонщини, і радіолокаційні станції, і радари Подлет і Зоопарк. Коли почалася “бавовна” у Криму, це співпало з тим, що невизнаний президент Білорусі Лукашенко оголосив навчання військ протиповітряної оборони. Звичайно, білоруська армія самостійно не діє, вони запросили росіян. Крім того, Росія перекинула додатково авіацію та гелікоптери на військові аеродроми, які, зокрема, межують з Україною, у прикордонних областях. Проте що б вони не готували, Збройні сили України готові до відбиття атак.

Військовий експерт вважає, що російські окупанти почали переживати та відверто боятися після вдалої “бавовни” у Криму. Зокрема, у Білорусі та Росії почали боятися подальших можливих ударів по своїй території.

– Вони переживають та відверто бояться. Після того, що у Криму реально Росія почала пропускати удари, то вони дійсно злякалися. Під Джанкоєм була знищена велика кількість ракет, зокрема, до засобів ППО С-300 і не тільки, тому вони почали їх перекидати. Я думаю, запанікував і Лукашенко, тому що він попросив додаткові засоби ППО у Росії. Вони бояться можливої “бавовни”, яка може виникнути не лише в окупованому Криму, а і в інших прикордонних з Україною точках, зокрема, у Білорусі.

За його словами, у російської армії виникли значні проблеми з системами протиповітряної оборони через вдалі удари по складах з ракетами та боєприпасами для обладнання ППО. На думку Мусієнка, про це свідчать ефективні та потужні дії Збройних сил України, які завдають значних втрат ворогу, який здійснив вторгнення у нашу країну.