Серпень, 29 в 11:53

Країни Балтії пропонують включити до восьмого пакету санкцій проти Росії нові обмеження щодо міжнародної системи грошових переказів SWIFT, а також торгівельні та енергетичні обмеження.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, відповідаючи на запитання, коли можна очікувати на новий пакет санкцій у відповідь на повномасштабну війну РФ проти України.

Він уточнив, що відповідні пропозиції вже внесені до Єврокомісії. Країни Балтії хотіли б затвердження нового санкційного пакету якомога швидше.

Зараз дивляться

– Ми вже представили Єврокомісії конкретні пропозиції з цього приводу. Йдеться про енергетику, торгівлю, додаткові обмеження в системі SWIFT, а також про включення в санкційний список ще більшої кількості людей і установ. Попередні санкції діють, але їх недостатньо. До зими потрібно ще підняти ціну для РФ, щоб ця війна швидше закінчилася, – наголосив Рейнсалу.

Міністр додав, що зараз не можна йти на жодні поступки, навіть якщо Європа переживає енергетичну кризу.

Він також висловився на підтримку запровадження візових обмежень для росіян, які бажають подорожувати до Євросоюзу. За словами міністра, попри війну в Україні, громадяни РФ отримують мільйони шенгенських віз.

– Ми проти геноциду. Але саме це росіяни зараз здійснюють в Україні. На цьому тлі морально неприйнятним є той факт, що для громадян країни-агресора немає обмежень на в’їзд, що вони можуть продовжувати відпочивати у нас, здійснювати шопінг або обходити санкції… Ми повинні надіслати сигнал, що не лише російські солдати, а й російське суспільство несуть відповідальність, – пояснив Рейнсалу.

Очільник МЗС Естонії додав, що в цьому питанні, окрім морального, існує й безпековий аргумент. Міністр зазначив, що на тлі війни країни Європи можуть стати об’єктами для шпигунства та саботажу з боку громадян РФ. Тож візова заборона допоможе цього уникнути.

Окрім цього, Рейнсалу нагадав про необхідність постачати Україні більше зброї, натякаючи, зокрема, й на Німеччину.

– Ми маємо бути швидкими зараз, ми не можемо чекати… Ми все ще робимо надто мало. Ми не можемо зупинятися на досягнутому, відправивши кілька танків. Війна коштує дорого. Але ж українці йдуть на справжні жертви. Ми повинні підтримувати їх у їхній боротьбі. Це наш моральний обов’язок. Тому що ми могли зробити більше для стримування “російського звіря”. Українці – найсміливіша нація у світі. Але без нашої допомоги їм не вижити, – заявив міністр.

На заяву Урмаса Рейнсалу щодо нового пакету санкцій відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він нагадав, що добити економіку РФ зможе газове ембарго.

– Країни Балтії запропонували Єврокомісії внести до 8-го пакету санкцій проти РФ нові заходи щодо торгівлі та енергетики, нові обмеження щодо SWIFT… Газове ембарго – це те, чим можна добити російську економіку, – наголосив Єрмак.

Нещодавно з’явилася інформація, що Естонія офіційно запропонує Єврокомісії запровадити восьмий пакет санкцій проти Росії. Наразі запроваджено вже сім пакетів санкцій. Їхня мета – паралізувати російську економіку та унеможливити фінансування війни проти України.

Джерело: Die Welt, Андрій Єрмак