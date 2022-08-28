Серпень, 28 в 15:02

Глави міністерств закордонних справ країн Євросоюзу мають намір призупинити дію угоди про візи з Російською Федерацією вже цього тижня.

Про це у неділю, 28 серпня, пише газета Financial Times.

До цього Bloomberg зазначав, що після введення обмежень росіянам, які прямуватимуть до Європейського союзу, доведеться платити більше, ніж зараз, а також витримувати додаткову бюрократію для отримання короткострокової візи.

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Таким чином, країни-члени ЄС намагаються пом’якшити розбіжності між собою щодо того, наскільки жорсткими мають бути обмеження для громадян Росії.

Зазначимо, що раніше ЄС уже запровадив низку візових обмежень для росіян після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого.

Вони включали часткову зупинку дії угод про спрощення візового режиму для російських офіційних осіб.

Частина країн запровадила односторонні заходи – такі, як Чехія та Польща.

Естонія заблокувала візи, які вже були видані росіянам, а також шукає способів обмежити кількість мандрівників із шенгенськими візами.

Фінляндія пішла на суворі обмеження на турвізи для РФ, там скоротили їхню кількість до 10% від попереднього.

У країнах Балтії також дали зрозуміти, що хочуть наполягати на регіональній забороні на видачу російських віз, якщо Євросоюз не матиме достатньо жорсткої реакції.

Президент Литви Гітанас Науседа висловив жорстку незгоду з думкою про те, що відповідальність за російське вторгнення не можна покладати на народ Росії.