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Факти / Світ / Світові новини

США схвалили $2 млрд військових позик для України та її сусідів

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
прапор США
Фото: Depositphotos

Сполучені Штати Америки схвалили нову велику військову допомогу на суму понад $2 млрд для України та інших європейських країн, яким загрожує Росія.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер, 8 вересня.

За його словами, адміністрація Байдена надасть $2 млрд довгострокового іноземного військового фінансування Україні та 18 її сусідам, включаючи членів НАТО та регіональних партнерів у сфері безпеки, які “найбільш потенційно піддаються ризику майбутньої російської агресії”.

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Це на додаток до пакету важкого озброєння, боєприпасів і бронетехніки вартістю $675 млн, яку анонсував лише для України міністр оборони США Ллойд Остін під час конференції в Німеччині.

Цей пакет включає гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvee, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи тощо.

Остін сказав, що “війна перебуває в іншому ключовому моменті”, коли українські війська починають контрнаступ на півдні країни.

— Зараз ми бачимо очевидний успіх наших спільних зусиль на полі бою, – зазначив Остін.

8 вересня у Німеччині на авіабазі Рамштайн розпочалася вже п’ята зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG). Факти ICTV розповідали, чого чекати від п’ятої зустрічі у форматі Рамштайн.

Джерела: AFP, AP
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