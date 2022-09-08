Вересень, 08 в 11:28

Президент США Джо Байден схвалив пакет військової допомоги Україні на $675 млн.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття зустрічі на підтримку України Рамштайн-5.

За його словами, впродовж декількох тижнів після останньої зустрічі контактної групи понад $6 млрд вже було виділено на зміцнення оборонного потенціалу України.

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– Допомога Україні буде лише продовжуватися. Зокрема, йдеться про додаткові $600 млн. Адміністрація президента США активно працює з жовтня минулого року, щоб надавати допомогу Україні, – зазначив Остін.

Він уточнив, що допомога передбачає 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, ракети HARM, Humvees, броньовані машини швидкої допомоги, стрілецьку зброю.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III Delivers Opening Remarks at 5th Ukraine Defense Contact Group Meeting https://t.co/WMqQhL6m6w — Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) September 8, 2022

Очільник Міноборони США додав, що зараз вони вже розробляють нові пакети допомоги Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 197-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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