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Факти / Україна

США виділяють Україні $675 млн додаткової військової допомоги

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Ллойд Остін Остин
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден схвалив пакет військової допомоги Україні на $675 млн.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття зустрічі на підтримку України Рамштайн-5.

За його словами, впродовж декількох тижнів після останньої зустрічі контактної групи понад $6 млрд вже було виділено на зміцнення оборонного потенціалу України.

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– Допомога Україні буде лише продовжуватися. Зокрема, йдеться про додаткові $600 млн. Адміністрація президента США активно працює з жовтня минулого року, щоб надавати допомогу Україні, – зазначив Остін.

Він уточнив, що  допомога передбачає 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, ракети HARM, Humvees, броньовані машини швидкої допомоги, стрілецьку зброю.

Очільник Міноборони США додав, що зараз вони вже розробляють нові пакети допомоги Україні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 197-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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