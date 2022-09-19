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Німеччина передала Україні дві РСЗВ Mars II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Німеччина передала Україні дві РСЗВ Mars II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000
Фото: Getty Images

Німеччина передає Збройним силам України дві ракетні системи залпового вогню Mars II та пів сотні бронетранспортерів Dingo.

Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини.

Також до України поїдуть ще чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 з додатковими боєкомплектами.

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У відомстві наголошують, що постачання озброєння все ж відбудеться попри напружену власну матеріальну ситуацію. Гаубиці передадуть, щойно проведуть їхній капітальний ремонт.

Міноборони зазначає, що продовжує підтримувати Україну у боротьбі за її цілісність і суверенітет.

– Panzerhaubitzen 2000, поставлені Німеччиною та Нідерландами, більш ніж зарекомендували себе у бою. Україна хвалить цю систему і виявила бажання отримати більше гаубиць. Щоб ще більше підтримати Україну в її мужній боротьбі проти жорстокого нападу Росії, Німеччина виконає це прохання і нині надає ще чотири такі самохідні гаубиці. Вони надійдуть прямо із відділу технічного обслуговування, – заявила міністр оборони Крістіне Ламбрехт.

Крім того, до кінця вересня мають реалізувати проєкти з навчання українських військових.

Нещодавно Німеччина передала Україні чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Наразі їхня загальна кількість сягнула 24 одиниць.

Джерело: Міноборони Німеччини

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