Вересень, 19 в 20:19

Німеччина передає Збройним силам України дві ракетні системи залпового вогню Mars II та пів сотні бронетранспортерів Dingo.

Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини.

Також до України поїдуть ще чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 з додатковими боєкомплектами.

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У відомстві наголошують, що постачання озброєння все ж відбудеться попри напружену власну матеріальну ситуацію. Гаубиці передадуть, щойно проведуть їхній капітальний ремонт.

Wir halten unser Versprechen!

Zwei weitere Raketenwerfer Mars II sowie 50 Dingos werden an die Ukraine geliefert. Ab Ende September kommen Ausbildungsvorhaben in Deutschland hinzu. Damit unterstützen wir weiterhin die #Ukraine im Kampf um ihre Integrität und Souveränität. pic.twitter.com/xcWbBGwBD1 — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) September 19, 2022

Міноборони зазначає, що продовжує підтримувати Україну у боротьбі за її цілісність і суверенітет.

– Panzerhaubitzen 2000, поставлені Німеччиною та Нідерландами, більш ніж зарекомендували себе у бою. Україна хвалить цю систему і виявила бажання отримати більше гаубиць. Щоб ще більше підтримати Україну в її мужній боротьбі проти жорстокого нападу Росії, Німеччина виконає це прохання і нині надає ще чотири такі самохідні гаубиці. Вони надійдуть прямо із відділу технічного обслуговування, – заявила міністр оборони Крістіне Ламбрехт.

Крім того, до кінця вересня мають реалізувати проєкти з навчання українських військових.

Нещодавно Німеччина передала Україні чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Наразі їхня загальна кількість сягнула 24 одиниць.

Джерело: Міноборони Німеччини