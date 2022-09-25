Медведчука планують позбавити громадянства України – генпрокурор Костін

Вересень, 25 в 19:32

Віктора Медведчука, який був обміняний на українських захисників Азовсталі та є фігурантом справи у державній зраді, планують позбавити громадянства України.

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Щодо громадянства Медведчука, то це питання, яке перебуває в компетенції президента України. Між тим є багато ідей, щоб передбачити зміни до законів про громадянство, які надавали б можливість позбавляти громадянства тих, хто зрадив нашій країні. Я думаю, що якщо народні депутати ухвалять це питання, то це спростить таку процедуру. Багато українців, мабуть, переважна більшість вважають, що такі люди, як Медведчук та інші, вони не варті того, щоб залишатися громадянами України, – переконаний Костін.

Генпрокурор відповів на запитання ведучих, чи вважається Віктор Медведчук наразі народним депутатом України.

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