Жовтень, 05 в 20:53

Коронація британського монарха Чарльза III відбудеться 3 червня 2023 року у Вестмінстерському абатстві.

Очікується, що церемонія буде не такою масштабною, як 70 років тому за коронації Єлизавети II.

У віці 74 років Чарльз III стане найстарішою коронованою людиною в історії Великої Британії.

Зараз дивляться

Раніше повідомлялось, що церемонію проголошення Чарльза ІІІ новим королем Великої Британії покажуть по телебаченню. Таку трансляцію зроблять вперше в історії.

Нагадаємо, що 19 вересня відбувся похорон королеви Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві. Серед 2 тисяч гостей були королі та королеви, президенти, прем’єр-міністри, знаменитості та друзі Британії з усього світу.