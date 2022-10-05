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Коронація Чарльза III відбудеться 3 червня 2023 року – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Чарльз III (Карл III))
Фото: Getty Images

Коронація британського монарха Чарльза III відбудеться 3 червня 2023 року у Вестмінстерському абатстві.

Очікується, що церемонія буде не такою масштабною, як 70 років тому за коронації Єлизавети II.

У віці 74 років Чарльз III стане найстарішою коронованою людиною в історії Великої Британії.

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Раніше повідомлялось, що церемонію проголошення Чарльза ІІІ новим королем Великої Британії покажуть по телебаченню. Таку трансляцію зроблять вперше в історії.

Нагадаємо, що 19 вересня відбувся похорон королеви Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві. Серед 2 тисяч гостей були королі та королеви, президенти, прем’єр-міністри, знаменитості та друзі Британії з усього світу.

Джерело: Daily Star
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