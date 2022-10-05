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ЄС погодив нові санкції проти Росії

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
ЄС погодив нові санкції проти Росії

Сьогодні, 5 жовтня, країни Європейського Союзу погодили нові санкції проти Росії після анексії нових територій України.

Про це повідомляє AFP.

Наразі у Раді Євросоюзу головує Чехія.

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Раніше лідери країн ЄС засудили незаконну анексію Росією території України та заявили, що не визнають “приєднання” до РФ частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Також у ЄС ніколи не визнають незаконних референдумів, організованих Росією.

Новина оновлюється…

Джерело: AFP
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