Жовтень, 05 в 11:16

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країни мають створити Міжнародний трибунал щодо розслідування та покарання Росії за її воєнні злочини в Україні.

Про це Зеленський заявив під час онлайн-виступу у Конституційній раді Франції в Парижі.

Глава держави нагадав слова з вироку Нюрнберзького трибуналу про те, що злочини скоюються конкретними людьми, а не абстрактними особами, і тому лише покаранням конкретних індивідуумів можна забезпечити дотримання положень міжнародного права.

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Зеленський наголосив, що воєнні злочини російських окупантів цілком реально розслідувати та довести провину. Крім того, перед законом мають відповідати не лише солдати чи їхнє командування, а й російська влада, яка вчинила “первісний злочин”.

– Усі ви знаєте, як керівництво Росії, ховаючись за брехливими розповідями про державний суверенітет, ховається від справедливої відповідальності за скоєне. Нам треба це подолати. Має бути створений Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, – наголосив Зеленський.

Крім того, справедливо вимагати від Кремля і виплати збитків, завданих Україні цією війною.

– І ще одне. Те, без чого післявоєнна справедливість просто неможлива. Це компенсація за всі втрати й руйнування. Вже зараз, у жовтні, ми пропонуємо всім, хто цінує міжнародне право, підтримати на засіданні Генеральної Асамблеї ООН фундаментальну резолюцію, що підтвердить міжнародно-правове зобов’язання Росії з виплати репарацій за цю війну і визнає необхідність компенсаційного механізму, через який таке зобов’язання може бути реалізоване, – заявив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що порядок юридичних кроків у цьому сенсі зрозумілий, і Україна може представити його всім зацікавленим субʼєктам.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на користь України мають передати усі конфісковані російські активи. Це сотні мільярдів доларів.

Крім того, за словами виконувача обов’язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, наразі розробляють механізм, який дозволяє стягнути з Російської Федерації репарації за заподіяння шкоди її природі.