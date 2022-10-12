Зимовий одяг та артилерійські снаряди: Канада надасть Україні пакет допомоги на $47 млн
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Канада анонсувала нову військову допомогу Україні на суму $47 млн.
Про новий пакет військової допомоги оголосила очільниця Міноборони Канади Аніта Ананд у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Він включає зимовий одяг та обладнання, артилерійські снаряди та комунікаційні технології.
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- 500 тис. одиниць зимового військового одягу;
- артилерійські снаряди на суму $15,2 млн;
- забезпечення супутникового зв’язку на суму $2 млн.
Сьогодні, 12 жовтня, Німеччина анонсувала, що найближчими тижнями передасть Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 та реактивні системи залпового вогню Mars II.
Нещодавно стало відомо, що Україна одержала партію німецької системи ППО IRIS-T.
За словами міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, це перша з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM, яка буде доставлена протягом кількох днів.
Джерело: CBC