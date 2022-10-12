Зимовий одяг та артилерійські снаряди: Канада надасть Україні пакет допомоги на $47 млн

Жовтень, 12 в 18:16

Канада анонсувала нову військову допомогу Україні на суму $47 млн.

Про новий пакет військової допомоги оголосила очільниця Міноборони Канади Аніта Ананд у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Він включає зимовий одяг та обладнання, артилерійські снаряди та комунікаційні технології.

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500 тис. одиниць зимового військового одягу;

артилерійські снаряди на суму $15,2 млн;

забезпечення супутникового зв’язку на суму $2 млн.

Сьогодні, 12 жовтня, Німеччина анонсувала, що найближчими тижнями передасть Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 та реактивні системи залпового вогню Mars II.

Нещодавно стало відомо, що Україна одержала партію німецької системи ППО IRIS-T.

За словами міністерки оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, це перша з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM, яка буде доставлена ​​протягом кількох днів.

Джерело: CBC