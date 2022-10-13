Жовтень, 13 в 14:39

У четвер, 13 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій визнала російський режим терористичним.

Як поінформував член делегації України, нардеп Олексій Гончаренко, за відповідний документ проголосували 99 присутніх у залі засідань ПАРЄ, лише один утримався.

Резолюція має назву: Подальша ескалація агресії РФ проти України.

Зараз дивляться

Гончаренко також перерахував чотири найважливіші моменти резолюції:

1. Російський режим визнано терористичним.

– Це потужний сигнал світового масштабу, і це ще один крок, щоб Росію визнали країною-спонсором тероризму, – наголосив Гончаренко

2. Вперше в історії Рада Європи висловилася на підтримку надання Україні зброї. Йдеться про системи ППО для захисту українців від бомбардувань РФ.

3. У документ зазначається, що перебування РФ у Радбезі ООН не є легітимним, тобто для цього не існує юридичних підстав.

4. Було підтримано якомога швидше створення Спеціального Міжнародного трибуналу для покарання за злочин агресії РФ проти України.

– Це історичний результат! Повна підтримка Парламентської асамблеї Ради Європи!.. Ще один крок, який наближає нас до міжнародної ізоляції Росії! – додав Гончаренко.

Ще один член української делегації, народна депутатка Марія Мезенцева озвучила 10 ключових пунктів резолюції ПАРЄ.

Окрім визнання російського режиму терористичним, прискорення створення спецтрибуналу, надання ППО та питання доцільності участі РФ в ООН, у документі також є:

засудження повномасштабної агресії РФ та визнання її дій злочинними згідно з міжнародним правом;

підтвердження суверенітету України;

підтримка створення комплексного міжнародного механізму компенсації завданої РФ шкоди, включно з міжнародним реєстром збитків;

створення механізму регулярної перевірки заходів для захисту системи відповідальності за серйозні порушення міжнародного права з боку РФ;

внесення питання відповідальності Росії за злочини в порядок денний майбутнього саміту голів держав Ради Європи;

очищення міжнародних організацій від агентів РФ.

Мезенцева звернула увагу на те, що сьогоднішнє рішення ПАРЄ є історичним, оскільки жодна інша міжнародна організація поки що не наважилася на подібний крок.

Депутатка нагадала, що Рада Європи також стала єдиною міжнародною організацією, яка вигнала РФ зі своїх лав за її війну проти України.

На ухвалення резолюції вже відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він звернув увагу на те, що документ було ухвалено одностайно.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив на сесії ПАРЄ за допомогою відеозв’язку. Він наголосив, що РФ потрібно визнати державою-терористом, і ПАРЄ може стати першою міжнародною організацією, яка це зробить.

Джерело: Олексій Гончаренко, Марія Мезенцева