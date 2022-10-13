Жовтень, 13 в 12:21

Росію потрібно визнати державою-терористом. І Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) може стати першою міжнародною організацією, яка це зробить.

Про це заявив сьогодні президент України Володимир Зеленський під час виступу на сесії ПАРЄ за допомогою відеозв’язку.

– Цьогоріч ми побачили, що Росія свідомо відкидає будь-який справжній діалог із нами. РФ хоче говорити тільки мовою терору. І це факт. Цей факт потрібно визнавати на всіх рівнях – політично, юридично, на полі бою в Україні. І підтримкою наших оборонних спроможностей. Я дякую вам за те, що ПАРЄ може стати першою міжнародною організацією, яка саме так визначає Росію – як державу-терориста, – зазначив Зеленський.

Глава держави повідомив, що Європа зараз може відіграти історичну роль у створенні спецтрибуналу з розслідування злочину повномасштабної агресії РФ проти України.

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Він додав, що коли юридичні механізми покарання РФ за терор будуть створені й запрацюють, це стане “однією з найпотужніших гарантій довгострокового миру”.

– Давайте це зробимо! Це буде найкращий шлях захисту принципів міжнародного права… Європа може стати лідером у зусиллях, щоб відшкодувати збитки, завдані цією війною. Ми маємо створити відповідний компенсаційний механізм, і пропонуємо, як його створити, – заявив Зеленський, додавши, що російські активи мають бути спрямовані на компенсацію збитків від війни.

Президент уточнив, що Україна вже підготувала відповідний проєкт. Зеленський закликав країни Заходу підтримати його: як на рівні Європи, так і в Генасамблеї ООН.

Крім того, Зеленський закликав підтримувати надання нашій країні сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони. Це дасть змогу Україні захистити небо від ракетного терору РФ уже цього року.

– Якщо це буде зроблено, це буде фундаментальний крок, щоб найближчим часом закінчити всю війну, – наголосив Зеленський.

Глава держави також нагадав про необхідність енергетичних санкцій проти РФ, щоб позбавити Кремль доходів від експорту нафти та газу.

– Росія має побачити нуль на рахунках, щоб задуматися про користь миру. Саме таким має бути сенс санкційних пакетів Євросоюзу, – повідомив Зеленський.

Він уточнив, що також потрібно змусити РФ виконати вимогу МАГАТЕ та забезпечити демілітаризацію Запорізької АЕС. Президент повідомив, що агресор має вивести з атомної станції не лише військову техніку, а й окупантів.

– Ще ніколи в історії об’єднана Європа не була такою міцною, як зараз. Такою сконцентрованою на всьому, що необхідно, щоб не дозволити російським терористам руйнувати наше з вами життя. Оце сила діалогу. Ми разом ізолюємо РФ, – заявив Зеленський.

Він нагадав, що Україна вже запропонувала “свій шлях до миру” – через діалог та принциповість, імплементацію узгоджених рішень для захисту нашої країни, через постійне підвищення для РФ ціни за повномасштабну війну.

– Шлях притягнення винних у війні до відповідальності та компенсації збитків. Це шлях до перемоги, – сказав Зеленський.

За його словами, запропонований Києвом шлях “набагато коротший, ніж здається”. Але для його реалізації потрібен чесний діалог “між усіма, хто справді цінує свободу”, без маскування за словом “діалог” бажання “заплющити очі на війну”.

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Джерело: ПАРЄ