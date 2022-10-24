Ріші Сунак стане новим прем’єр-міністром Великої Британії

Жовтень, 24 в 16:08

Ріші Сунак став новим лідером Консервативної партії та невдовзі очолить уряд Великої Британії.

Це сталося після виходу з перегонів за посаду прем’єр-міністра лідерки Палати громад Пенні Мордонт за дві хвилини до того, як партія мала оголосити, скільки депутатів підтримали кожного з кандидатів.

Як зазначає газета The Guardian, Мордонт, ймовірно, визнала, що не досягла необхідної поділки у 100 голосів підтримки з боку депутатів для того, щоб рухатися далі у перегонах.

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О 13:58 вона написала у Twitter, що виходить з перегонів, а також заявила про “повну підтримку” Сунака.

Через п’ять хвилин голова комітету Консервативної партії 1922 року сер Грем Брейді офіційно оголосив результати:

— Я можу підтвердити, що у нас є одна дійсна кандидатура, і Ріші Сунака обрано лідером Консервативної партії.

Він офіційно змінить Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністра найближчим часом, найімовірніше, у вівторок, після чого Трасс пробуде на посаді глави уряду 50 днів.

Ексміністр фінансів Ріші Сунак на попередніх виборах лідера торі посів друге місце, поступившись Ліз Трасс. Цього разу йому вдалося набрати необхідну кількість голосів до 14:00 понеділка.

Кандидати мали подати свої кандидатури, заручившись підтримкою принаймні 100 членів парламенту до 14:00 понеділка. Експрем’єр Борис Джонсон відмовився від участі в неділю ввечері, заявивши, що він досяг необхідної позначки, але цього недостатньо для зміцнення єдності партії.