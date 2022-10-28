Виробник БПЛА Bayraktar планує завершити будівництво заводу в Україні за два роки

Жовтень, 28 в 16:11

Турецька компанія Baykar планує завершити будівництво свого заводу в Україні за два роки. Про це заявив її виконавчий директор Халук Байрактар.

— Наш план реалізується, — сказав він у кулуарах оборонної виставки SAHA в Стамбулі.

За його словами, зараз є архітектурний дизайн заводу, а сама фаза детального проєктування закінчена.

— Ми розпочнемо будівництво… Протягом двох років ми хотіли б його закінчити, – розповів він.

Компанія Baykar у вересні 2022 року представила концепт заводу з виробництва дронів, який планують збудувати в Київській області.

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Площа підприємства буде понад 30 тис. квадратних метрів, а для роботи наймуть понад 300 українських інженерів і техніків.

Україна займає важливе місце в ланцюжку поставок Baykar, особливо щодо питання будівництва нового безпілотника Akinci та безпілотного винищувача Kızılelma, які зараз розробляються. Обидва використовують українські двигуни від Мотор Січ та Івченко-Прогрес.

У вересні в інтерв’ю Фактам тижня Халук Байрактар розповів, що на майбутньому заводі компанії в Україні планують вироблятимуть не тільки широковідомі в Україні безпілотники Tb2, а і найновіші моделі, які наразі проходять випробування: безпілотний ударний дрон Akıncı та безпілотний винищувач Kızılelma.

Тоді ж у Байрактара запитали, коли приблизно може запрацювати завод Bayrak в Україні. Він сказав, що недоречно називати дати, але наголосив завод залишається у планах і “ніщо не нас не зупинить”.

Джерело: The Straits Times

Фото: Defense Express