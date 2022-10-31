Україна, Туреччина та ООН погодили рух 14 суден через “зерновий коридор”

Жовтень, 30 в 23:55

Організація Об’єднаних Націй, Туреччина та Україна погодили в неділю план руху 31 жовтня для 14 суден, які перебувають в турецьких водах, в рамках Чорноморської зернової угоди.

У заяві Спільного координаційного центру у Стамбулі, де працюють російські, українські, турецькі співробітники та ООН, зазначено, що три делегації також погодилися провести інспекції в понеділок для 40 суден, що відправляються.

Спільний координаційний центр повідомив, що російська делегація була поінформована про обидва плани.

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Нещодавно Росія заявила про вихід з Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяла експортувати продовольство з українських портів. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв про блокування Росією суден, які перевозять українське продовольство в інші країни для уникнення світового голоду.