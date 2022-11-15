Листопад, 15 в 12:27

Китайський лідер Сі Цзіньпін рано-вранці у вівторок зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч тривала понад 40 хвилин. Потім уже обидва лідери з’явилися на відкритті саміту G20.

Про це повідомляє CNN.

За словами президента Франції, Сі підтвердив свою підтримку припинення вогню та початку мирних переговорів, щоб покласти край війні в Україні.

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– Сі підкреслив, що позиція Китаю щодо української кризи зрозуміла і послідовна, він виступає за припинення вогню, припинення війни та мирних переговорів, – йдеться у повідомленні китайського державного ЗМІ CCTV.

У звіті канцелярії французького президента йдеться, що обидва лідери підтвердили свою тверду позицію щодо запобігання застосуванню ядерної зброї у війні в Україні.

Варто нагадати, що після майже трирічної відсутності на світовій арені китайський лідер Сі Цзіньпін провів серію особистих зустрічей із лідерами країн на саміті Великої двадцятки, прагнучи відновити глобальний вплив Китаю.

У понеділок Сі Цзіньпін понад три години говорив із президентом США Джо Байденом. Сьогодні Сі розмовляє з лідерами Австралії, Франції, Нідерландів та Південної Кореї.

Відносини Китаю з цими чотирма союзниками США останніми роками по-різному погіршилися через зростання геополітичної напруженості, суперечки з приводу торгівлі та походження пандемії Covid-19.

Хоча очікування від цих переговорів невеликі, вони можуть допомогти запобіганню розбіжностей і відновити канали зв’язку.