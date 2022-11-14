Листопад, 14 в 6:42

У понеділок, 14 листопада, президент США Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть кулуарну зустріч напередодні саміту Великої двадцятки (G20) на острові Балі в Індонезії.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Обидва лідери познайомилися понад 10 років тому. І тоді США та Китай зблизилися, попри їхні відмінності.

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Траєкторія відносин лише позитивна, і це в переважній більшості випадків відповідає взаємним інтересам обох країн, сказав Байден у 2011 році, коли як віцепрезидент відвідав Пекін.

Але позитив та оптимізм десятирічної давності змінилися взаємною підозрілістю та ворожістю. Коли Байден повернувся до Білого дому президентом, він зіткнувся з тим, що американо-китайські відносини опинилися в гіршому стані за останні десятиліття, коли спалахнула напруженість у торгівлі, технологіях, геополітиці та ідеології.

Але очікування від майбутньої зустрічі низькі. США та Китай розходяться у думках один з одним практично з усіх важливих питань, від Тайваню, війни в Україні, Північної Кореї, передачі технологій до формування світового порядку.

Можливо, єдина реальна точка дотику, яку обидві сторони поділяють перед зустріччю, — це їхні обмежені сподівання на те, що може вийти.