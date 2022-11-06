Шольц назвав ядерний удар по Україні “червоною лінією” для РФ

Листопад, 05 в 22:29

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що застосування Росією ядерної зброї проти України є червоною лінією, яку не можна переходити, і закликав утриматися від такого кроку.

Про це сказано у заяві канцлера, яку наводить Tagesschau.

– Неприпустимо, неприпустимо застосовувати ядерну зброю у цьому конфлікті, – наголосив Шольц.

Він закликав Росію чітко заявити, що вона цього не робитиме, оскільки це – межа, переходити яку не можна.

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Під час візиту до Китаю канцлер Німеччини наголосив, що ФРН та КНР вважають, що ядерні загрози неприйнятні. За його словами, він і Сі Цзіньпін єдині на думці, що ядерні загрози є дуже небезпечними і безвідповідальними.

Відповідаючи на критику на свою адресу за поїздку до Пекіна, глава уряду ФРН зазначив, що переконати главу Китаю Сі Цзіньпіна виступити проти застосування ядерної зброї під час війни в Україні – достатня причина для такої поїздки.

Тим часом DW, цитуючи Шольца, зазначає, що канцлер закликав Путіна відмовитись від ідеї, що він може нав’язати диктаторський мир Україні військовим шляхом.

Він також закликав президента Росії уможливити реальні переговори.

Для цього було б добрим кроком, якби Путін вивів свої війська з України, зазначив канцлер.

Джерело: Tagesschau, DW