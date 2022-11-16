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Україні потрібні IRIS-T, NASAMS, HAWK, Crotale для посилення ППО і ПРО – Резніков

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Україні потрібні IRIS-T, NASAMS, HAWK, Crotale для посилення ППО і ПРО – Резніков
Фото: Генштаб ЗСУ

Російська Федерація намагається спричинити гуманітарну кризу в Україні, атакуючи енергетичну інфраструктуру, оскільки зазнає поразки на полі бою. Мета РФ – створити нову хвилю мільйонів біженців.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, Україна потребує додаткової підтримки партнерів – збільшення кількості артилерії, забезпечення стабільного постачання боєприпасів, формування боєздатних резервів.

– Нам потрібно посилити українську протиповітряну та протиракетну оборону. Збільшити кількість IRIS-T та NASAMS. Отримати HAWK і Crotale в достатній кількості. Прийняти та виконати рішення по SAMP-Т. Отримати розвідувальні та бойові БПЛА та захист від безпілотників, – наголошує очільник Міноборони України.

Олексій Резніков наголосив, що з наближенням зими ворог атакує енергетичну інфраструктуру по всій території України.

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Водночас ЗСУ завершують звільнення правого берега Дніпра, зокрема, деокупувавши Херсон, близько 200 міст і сіл. Резніков наголошує, що Україна має бути готовою до активної оборони та потребує накопичення резервів на зиму.

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