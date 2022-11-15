Листопад, 15 в 17:44

Російська Федерація здійснила черговий масований ракетний обстріл території України. Вже відомо про збиті ворожі ракети та влучання по об’єктах критичної інфраструктури. У багатьох містах екстрено вимикають світло.

Наразі відомо, що російські військові випустили по Україні близько 100 ракет під час масованого удару.

– Вони перевершили 10 жовтня, коли було випущено 84 ракети, – повідомляє речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Що відомо про ракетну атаку на Україну

Ситуація критична, стверджує радник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, коментуючи ракетні удари Росії по об’єктах енергетичної інфраструктури 15 листопада.

Зараз дивляться

Найбільше влучань зафіксовано у центральних та північних областях країни. У столиці ситуація надзвичайно важка, в Україні запроваджуються спеціальні графіки аварійних відключень.

Яка ситуація у містах

У Києві зафіксовано влучання по трьох житлових будинках у Печерському районі. Декілька ракет українським захисниками вдалося збити системами ППО. У столиці запроваджуються екстрені графіки відключення світла.

У Харкові росіяни завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі, повідомляє мер Ігор Терехов. У місті обмежують електропостачання, а метро тимчасово зупинило роботу.

У Львові відомо про удари по об’єкту критичної інфраструктури. Внаслідок ракетних влучань місто частково знеструмлено, зазначає мер Андрій Садовий. Спостерігаються перебої у роботі мобільних операторів, повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

У Рівному ворог вдарив по об’єкту критичної інфраструктури, місто частково знеструмлено, поділився глава ОВА Віталій Коваль.

У Хмельницькій області зафіксовано щонайменше два ракетні удари по територіальній громаді, внаслідок чого частково зникла електрика.

У Житомирі повідомляють про часткове знеструмлення після вибухів, також є перебої з електропостачанням.

У Кривому Розі було декілька ракетних ударів, зазначає начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

У Кропивницькому районі на Кіровоградщині двома ракетами поцілили по об’єкту енергетичної інфраструктури, повідомив начальник ОВА Андрій Райкович. В області запроваджуватимуть аварійні відключення електроенергії 15 листопада.

На Київщині, Полтавщині, Сумщині, Кіровоградщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Рівненщині, Львівщині та інших областях працюють системи ППО.