РФ готує теракти на Білоруській АЕС – ГУР

Листопад, 20 в 13:42

Російські спецслужби готують провокації на території Гродненської та Брестської областей Білорусі, що поряд із кордонами країн ЄС та України.

За інформацією, яка є в розпорядженні Головного управління розвідки Міноборони України, росіяни запланували низку терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури.

Однією з головних цілей має бути Білоруська атомна електростанція Островець.

Зараз дивляться

– Розробкою та реалізацією “проекту” займаються російські спецслужби. Білоруський КДБ просто доведено до відома, – зазначають у ГУР.

За інформацією української сторони, підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ уже привели в стан підвищеної бойової готовності.

– Відповідальними за теракти традиційно призначать громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені в білоруську військову форму, – пояснюють у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Російські спецслужби вірять, що їхній “проєкт” прискорить втягування білоруської армії у війну проти України на боці окупантів.

Також, за задумом росіян, у білоруському суспільстві після цих терактів мають сформуватись необхідні Кремлю суспільні настрої.

Що відомо про Білоруську АЕС Островець

Білоруську АЕС Островець було збудовано режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка в 2020 році за російським проєктом і на російські гроші.

Міжнародні експерти били на сполох, що будівництво відбувалось із грубими порушеннями технологічних та екологічних норм.

Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на Білоруській АЕС Островець та висловив глибоке занепокоєння через старт її комерційної експлуатації.

Одразу після запуску в роботу на станції відбулось кілька серйозних аварій, які супроводжувались вибухами обладнання.

Нагадаємо, що 20 листопада про можливі збройні провокації на кордоні з Росією та Білоруссю повідомляли і в Генеральному штабі Збройних сил України.

Українська сторона, зокрема, не виключає із РФ та РБ можуть прорватися диверсанти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 270-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ГУР

Фото: ГУР