ПА НАТО визнала РФ державою-терористом та закликала створити міжнародний трибунал

Листопад, 21 в 15:57

Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом. А також закликала створити спеціальний міжнародний трибунал.

Про це повідомив голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв.

— Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії Росії та визнала її державою-терористом. Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво Російської Федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО, – написав Чернєв.

За словами Чернєва, резолюція буде направлена ​​урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО.

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У резолюції було враховано й інші побажання української делегації, як-от: збільшення постачання Україні озброєння, розробку конкретних кроків щодо вступу України до НАТО та створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдану Україні шкоду.

Чернєв додав, що делегати особливо наголосили, що українська армія однозначно посилить НАТО, а тому членство України бажане і важливе і для самого Альянсу.

Крім того, в резолюції з ініціативи української делегації було закріплено принцип, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

Джерело: Євген Чернєв

Фото: Євген Чернєв