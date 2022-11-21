ПА НАТО визнала РФ державою-терористом та закликала створити міжнародний трибунал
Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом. А також закликала створити спеціальний міжнародний трибунал.
Про це повідомив голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв.
— Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо агресії Росії та визнала її державою-терористом. Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації.
Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво Російської Федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО, – написав Чернєв.
За словами Чернєва, резолюція буде направлена урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО.
У резолюції було враховано й інші побажання української делегації, як-от: збільшення постачання Україні озброєння, розробку конкретних кроків щодо вступу України до НАТО та створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдану Україні шкоду.
Чернєв додав, що делегати особливо наголосили, що українська армія однозначно посилить НАТО, а тому членство України бажане і важливе і для самого Альянсу.
Крім того, в резолюції з ініціативи української делегації було закріплено принцип, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.
Джерело: Євген Чернєв
Фото: Євген Чернєв