АЕС потребують захисту від російського саботажу – Зеленський на ПА НАТО

Листопад, 21 в 16:02

Президент України Володимир Зеленський закликав членів НАТО гарантувати захист українських атомних станцій від російського саботажу.

Заява пролунала через день після того, як тимчасово окупована росіянами ЗАЕС зазнала потужного обстрілу.

— Усі наші країни зацікавлені в тому, щоб на наших ядерних об’єктах не було жодних небезпечних інцидентів. Ми всі потребуємо гарантованого захисту від російського саботажу на ядерних об’єктах, – сказав Зеленський у відеозверненні до ПА НАТО в Мадриді.

Тимчасово окупована Запорізька АЕС росіянами була зазнала обстрілу у неділю, 20 листопада. Це виникло занепокоєння щодо потенційної серйозної аварії лише за 500 км від Чорнобиля, місця найстрашнішої ядерної катастрофи у світі, що сталася у 1986 році.

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Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що такі атаки загрожують великою катастрофою.

Зеленський також закликав до нових санкцій ЄС проти Москви за політику геноциду, оскільки російські війська бомблять ключову цивільну інфраструктуру.

Раніше секретар російського диктатора Дмитро Пєсков визнав, що РФ бомбить українську інфраструктуру, щоб схилити Київ до переговорів.

Джерело: Yahoo