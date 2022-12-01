Грудень, 01 в 11:21

Авіабаза збройних сил Іспанії в муніципалітеті Торрехон-де-Ардос під Мадридом отримала посилку з можливим вибуховим пристроєм.

Про це повідомляє іспанське видання El Periodico.

Конверт, аналогічний тим, які були відправлені цієї середи до посольства України та в сарагоську збройову компанію Instalaza, прибув сьогодні вранці на авіабазу Торрехон-де-Ардос.

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Між 03:00 та 04:00 ранку системи безпеки бази виявили підозрілий конверт. Рентгенівський аналіз показав наявність усередині якогось механізму.

На базу одразу ж прибули співробітники національної поліції та національної гвардії. Територію оточили. Слідчі поліції вивчають конверт.

Підозрілий конверт адресували супутниковому центру.

Раніше національна поліція Іспанії вже розслідувала, чи є зв’язок між посилкою, яку відправили до посольства України в Мадриді, та листом, отриманим учора днем сарагоської збройової компанії Instalaza.

Instalaza — збройова компанія, де працює понад 150 осіб на трьох заводах, розташованих у Сарагосі. Компанія виробляє системи запуску ракет, ручні гранати та прилади нічного бачення, а також гранатомети типу C90 та Alcotán. Свою продукцію компанія експортує більш ніж до 35 країн.

30 листопада в українському посольстві в Іспанії стався вибух. До посольства надійшов конверт, який вибухнув у руках коменданта дипустанови.

Згодом очільник МЗС України Дмитро Кулеба доручив посилити заходи безпеки в усіх українських дипломатичних установах