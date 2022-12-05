КНДР обстріляла артилерією буферну зону – випустила близько 130 снарядів

Грудень, 05 в 13:52

Північна Корея випустила близько 130 артилерійських снарядів у східну та західну морські буферні зони в понеділок, 5 грудня, порушуючи двосторонню військову угоду, укладену 2018 року.

Про це повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) Південної Кореї, передає Yonhap.

У JCS заявили, що виявили артилерійські обстріли, які, ймовірно, були зроблені реактивними системами залпового вогню з округу Кумганг у провінції Канвон та мису Джансан у Південній провінції Хванхе.

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Снаряди влучили в морські буферні зони на північ від Північної обмежувальної лінії (NLL), де-факто морського кордону, що був встановлений відповідно до міжкорейської військової угоди, підписаної 19 вересня 2018 року, з метою зменшити напруженість на кордоні.

Наголошується, що JCS неодноразово надсилав Північній Кореї попередження, вказуючи на порушення військової угоди та закликаючи до негайного припинення провокації.

— Артилерійські обстріли східної та західної морських буферних зон є явним порушенням військової угоди від 19 вересня, і ми наполегливо закликаємо КНДР негайно припинити їх, — заявили в JCS.

Там додали, що південнокорейські військові у співпраці зі США відстежують і контролюють пов’язані з цим переміщення Північної Кореї, а також підвищують готовність до потенційних непередбачених обставин.

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Це бряжчання зброєю з боку Північної Кореї сталося після того, як минулого тижня Сеул, Вашингтон і Токіо запровадили додаткові окремі санкції проти осіб та установ, пов’язаних із програмами розробки зброї КНДР.

У середині листопада КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету, яка приземлилася у винятковій економічній зоні Японії. Південнокорейські військові відзначили, що ракету було запущено у східному напрямку із Сунану неподалік Пхеньяну.

Джерело: Yonhap