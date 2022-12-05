У Молдові після російських атак України перебої зі світлом

Грудень, 05 в 15:04

По всій Молдові після ракетних атак України знову спостерігаються проблеми зі світлом.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

– В Одесі, Миколаєві та Молдові перебої зі світлом після прильотів в Одеській та Миколаївській областях, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що після попередньої російської атаки 23 листопада обʼєктів енергетичної інфраструктури України у Молдові відбувалися масові відключення електрики.

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5 грудня в Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській та інших областях під час масштабної повітряної тривоги в Україні пролунали вибухи. На Київщині повідомляють про роботу ППО.