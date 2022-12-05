Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

У Молдові після російських атак України перебої зі світлом

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Молдові після російських атак України перебої зі світлом
Фото: Depositphotos

По всій Молдові після ракетних атак України знову спостерігаються проблеми зі світлом.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

– В Одесі, Миколаєві та Молдові перебої зі світлом після прильотів в Одеській та Миколаївській областях, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що після попередньої російської атаки 23 листопада обʼєктів енергетичної інфраструктури України у Молдові відбувалися масові відключення електрики.

Зараз дивляться

5 грудня в Одеській, Вінницькій, Дніпропетровській та інших областях під час масштабної повітряної тривоги в Україні пролунали вибухи. На Київщині повідомляють про роботу ППО.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка