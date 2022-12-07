США підтримують постачання німецьких бойових танків Leopard в Україну – ЗМІ

Грудень, 07 в 14:35

Сполучені Штати дали зрозуміти уряду Німеччини, що підтримують постачання німецьких основних бойових танків Leopard 2 в Україну.

Про це пише видання FAZ з посиланням на джерела, які мають доступ до конфіденційної інформації з двох країн.

Зазначається, що радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван повідомив про це раднику канцлера із зовнішньої політики Єнсу Плетнеру ще в жовтні.

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– Салліван сказав Плетнеру телефоном, що США вітали б поставку Німеччиною Leopard 2, але це має бути зроблено з ініціативи Німеччини. Друге джерело повідомило, що Салліван дав зрозуміти Плетнеру, що було б “добре”, якщо б Німеччина поставила ці танки, – йдеться у статті.

Уряд Німеччини не спростував інформацію про сигнали Саллівана Плетнеру.

Прессекретар уряду лише заявив, що кабінет Шольца “перебуває у постійному контакті з союзниками, особливо зі США, щодо спільних зусиль щодо підтримки України”.

Канцлер Олаф Шольц неодноразово наголошував, що Німеччина діє у цьому питанні в унісон зі своїми найближчими союзниками. Проте США досі не поставили Україні жодного бойового танка західного зразка.

У виданні зазначили, що тільки із запасів виробників Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann Німеччина могла б надати Україні 80 танків у найкоротші терміни.

Ще 30 одиниць будуть використовуватись у центрі бойової підготовки Бундесверу для представлення танків супротивника.