Грудень, 22 в 21:46

Сенат США у четвер, 22 грудня, ухвалив великий проєкт бюджету Сполучених Штатів на суму близько $1,7 трлн, який фінансуватиме витрати у 2023 році. Для України та союзників передбачено майже $45 млрд.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

В останні хвилини демократи та республіканці врегулювали конфлікт, що виник, з приводу імміграції.

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Новий бюджет збільшує внутрішні витрати та витрати на оборону, фінансує економічний порядок денний президента Байдена та надає безліч нової надзвичайної допомоги, зокрема для України.

У документі передбачено майже $773 млрд для внутрішніх програм і понад $850 млрд для збройних сил США.

Для республіканців головною турботою є оборона. Сума близько $850 млрд становила 10-відсоткове збільшення, якщо порівняти з попереднім фінансовим роком. Передбачено підвищення заробітної плати військовослужбовцям, а також нову зброю, літаки та військові кораблі.

Законодавці також погодилися направити Україні екстрену військову, економічну та гуманітарну допомогу на суму $44,9 млрд. Сума перевищила первісний запит президента Джо Байдена.

Раніше повідомлялося, що на підтримку союзників по НАТО та України в бюджеті США передбачають майже $45 млрд. Зокрема, нашій державі призначені $800 млн.