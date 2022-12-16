Сенат ухвалив рекордний оборонний бюджет США

Грудень, 16 в 8:56

Сенат США у четвер, 15 грудня, ухвалив закон про оборонний бюджет на 2023 рік у розмірі рекордних 858 мільярдів доларів.

Новий бюджет на 45 мільярдів більше, ніж пропонував президент Джо Байден. Він отримав двопартійну підтримку, документ уже відправили на підпис у Білий дім.

Відомо, що новий оборонний бюджет передбачає збільшення зарплати американським військовим на 4,6%, фінансування закупівель зброї, кораблів і літаків.

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Також передбачається підтримка союзників по НАТО, України та Тайваню. Зокрема, нашій державі призначені 800 мільйонів доларів. Ця сума розглядається окремо від інших багатомільярдних законодавчих актів, які Конгрес США ухвалював після масштабного вторгнення рф в Україну.