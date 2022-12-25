Росія поставить Ірану ескадрилью винищувачів Су-35 в обмін на дрони

Грудень, 25 в 15:15

Країна-агресор Російська Федерація постачатиме Ірану ескадрилью багатоцільових винищувачів Су-35 в обмін на ударні дрони-камікадзе.

Про це повідомляють іноземні видання з посиланням на джерела у західній розвідці. За даними ЗМІ, Іран може незабаром отримати від Росії 24 винищувачі Су-35, які спочатку призначалися для Єгипту.

У повідомленні йдеться, що Сполучені Штати Америки вмовили Каїр відмовитися від угоди, тому росіяни шукали покупців для літаків.

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Зокрема, РФ вирішила продати літаки Ірану після того, як держава почала постачати країні-агресору ударні дрони-камікадзе. За даними західної розвідки, підготовка іранських льотчиків на винищувачах активно триває.

Джерело: Israelinfo