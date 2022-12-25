Чому Росія запускає дрони вночі, а ракети вдень: пояснення ЗСУ

Грудень, 25 в 11:38

Росія для ударів вдень частіше використовує ракети, а дрони переважно запускає у темний час доби — з 23:00-00:00.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Хоча іноді й поєднують. Вночі їх (безпілотники, — Ред.) вигідніше запускати, бо вони радіолокаційно видимі, але візуально до них прив’язки немає. Тому їх збивати стрілецькими засобами – кулеметами та зенітними гарматами – фактично неможливо, – пояснив представник Повітряних. сил.

За словами Ігната, якщо в РФ з Ірану вже надійшла нова партія дронів, то їх вже застосовують. Наразі ворог має крилаті ракети повітряно-морського та наземного базування, а також Іскандери — оперативно-тактичні ракетні комплекси.