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У вас лишився тиждень до закриття кордонів: Резніков звернувся до росіян

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У вас лишився тиждень до закриття кордонів: Резніков звернувся до росіян
Фото: Генштаб ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до військовозобов’язаних громадян Російської Федерації, яких Кремль може відправити на смерть в Україну.

– На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосить воєнний стан і почне чергову хвилю мобілізації. Кордони теж будуть закриті й у Білорусі. Сьогодні ви думаєте, чим прикрасити святковий стіл, і будуєте свої плани.

Але за боєм курантів, ви можете не почути стук у двері. Це постукає воєнком. Особливо – у містах, бо в глибинці й так забрали багатьох. Про це навряд чи скажуть ваші керівники в новорічних зверненнях, – запевняє очільник Міноборони України.

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