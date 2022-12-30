Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до військовозобов’язаних громадян Російської Федерації, яких Кремль може відправити на смерть в Україну.

– На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосить воєнний стан і почне чергову хвилю мобілізації. Кордони теж будуть закриті й у Білорусі. Сьогодні ви думаєте, чим прикрасити святковий стіл, і будуєте свої плани.

Але за боєм курантів, ви можете не почути стук у двері. Це постукає воєнком. Особливо – у містах, бо в глибинці й так забрали багатьох. Про це навряд чи скажуть ваші керівники в новорічних зверненнях, – запевняє очільник Міноборони України.