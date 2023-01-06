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Німеччина оголосила, коли і скільки передасть Україні Marder і Patriot

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Німеччина оголосила, коли і скільки передасть Україні Marder і Patriot
Фото: Getty Images

Німеччина передасть Україні перші 40 бойових машин піхоти (БМП) Marder і батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot до кінця березня.

Інформацію про постачання озброєння 6 січня уточнив прессекретар уряду Німеччини Штефен Хебештрайт.

За його словами, БМП Marder і ЗРК Patriot передадуть Україні до кінця першого кварталу.

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Хебештрайт додав, що перед тим, як техніку передадуть Україні, німецьким військовим необхідно навчити українських військових поводитися з нею, що може зайняти близько восьми тижнів.

Водночас віцеканцлер і міністр економіки Роберт Хабек під час бесіди з журналістами заявив, що Німеччина може передати Україні всі свої Marder. Як пише BBC, німецька армія має близько 400 подібних БМП, проте якусь частину Німеччина вже обіцяла віддати в рамках “кругового обміну” східноєвропейським країнам НАТО, які віддали Україні свою бронетехніку радянських моделей.

Напередодні стало відомо, що після розмови між президентом США Джо Байденом і канцлером ФРН Олафом Шольцом Німеччина вирішила приєднатися до Сполучених Штатів у постачанні важкого наступального озброєння. Серед анонсованої техніки були як бронемашини Bradley, які зобов’язався передати Вашингтон, так і ЗРК Patriot разом із БМП Marder, зобов’язання з передачі яких узяв на себе Берлін.

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Джерела: BBC, Reuters
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