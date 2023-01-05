Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Після розмови Байдена з Шольцом Німеччина погодилася передати Україні ЗРК Patriot

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Patriot
Фото: Getty Images

Німеччина приєднається до США у постачанні Україні додаткової батареї зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомив Білий дім за підсумками телефонної розмови канцлера ФРН Олафа Шольца та президента США Джо Байдена.

Лідери Німеччини та США “висловили спільну рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки часу, скільки буде потрібно”, йдеться в заяві Білого дому.

Зараз дивляться

У заяві також наголошується, що Сполучені Штати мають намір продовжувати надавати Україні фінансову та військово-дипломатичну підтримку.

Окрім вже відомих бойових машин піхоти Bradley з боку США, Німеччина має намір надати Україні бойові машини піхоти Marder. Обидві країни планують провести навчання українських військових на відповідних системах.

Президент Байден і канцлер Шольц також обговорили подальшу підтримку “нагальної потреби України в засобах протиповітряної оборони”, йдеться в повідомленні.

Наприкінці грудня США оголосили про передачу Україні зенітно-ракетної батареї Patriot.

Повідомляється, що Німеччина приєднається до США у постачанні додаткової батареї ППО Patriot в Україну.

Читайте
Трохи більше, ніж кілька тижнів. ЗСУ опановуватимуть Patriot максимально швидко – Ігнат

Джерело: White House
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка