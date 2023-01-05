Січень, 05 в 21:16

Німеччина приєднається до США у постачанні Україні додаткової батареї зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомив Білий дім за підсумками телефонної розмови канцлера ФРН Олафа Шольца та президента США Джо Байдена.

Лідери Німеччини та США “висловили спільну рішучість продовжувати надавати необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки часу, скільки буде потрібно”, йдеться в заяві Білого дому.

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У заяві також наголошується, що Сполучені Штати мають намір продовжувати надавати Україні фінансову та військово-дипломатичну підтримку.

Окрім вже відомих бойових машин піхоти Bradley з боку США, Німеччина має намір надати Україні бойові машини піхоти Marder. Обидві країни планують провести навчання українських військових на відповідних системах.

Президент Байден і канцлер Шольц також обговорили подальшу підтримку “нагальної потреби України в засобах протиповітряної оборони”, йдеться в повідомленні.

Наприкінці грудня США оголосили про передачу Україні зенітно-ракетної батареї Patriot.

Повідомляється, що Німеччина приєднається до США у постачанні додаткової батареї ППО Patriot в Україну.