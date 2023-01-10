Американська компанія виготовить протидронні системи VAMPIRE для України на $40 млн

Січень, 10 в 0:56

Американська технологічна компанія, яка надає послуги з оборонних та інформаційних технологій, L3Harris Technologies отримала від Пентагону контракт на постачання 14 ракетних систем VAMPIRE для України.

За даними компанії, вони допоможуть воїнам Збройних сил України розпізнавати дрони, які використовує російська армія, та захистити цивільну інфраструктуру.

У компанії зазначають, що сума контракту, який розрахований на 2023 рік, становить близько $40 млн. Зокрема, документ передбачає поставку 14 систем VAMPIRE, з яких чотири комплекси — до середини 2023 року, а ще 10 — до кінця 2023 року.

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– Портативний комплект VAMPIRE дасть змогу Сухопутним військам України збивати безпілотники противника та захищатися від наземних загроз ворога. Системи, замовлені Пентагоном, створені для надання критично важливих засобів, які допоможуть Україні захиститься від атак на цивільну інфраструктуру, – повідомляє компанія на офіційному сайті.

Характеристики та можливості VAMPIRE

За даними з відкритих джерел, VAMPIRE від фірми L3Harris – це система, яку можна встановити на більшість транспортних засобів із вантажним кузовом (оптимально на пікап) для запуску передової системи високоточної зброї (APKWS) або інших боєприпасів з лазерним наведенням.

Портативний комплекс використовує невелику 70 мм ракету для знищення дронів. Цей набір пускової установки на чотири ракети та цілевказівника L3Harris типу APKWS забезпечує озброєння нетактичних автівок.

Джерело: L3Harris Technologies

Фото: L3Harris Technologies