Січень, 09 в 23:58

Російські війська намагаються захопити Соледар і Бахмут Донецької області, прорвавши оборону воїнів Збройних сил України. Місто Соледар має заводи, які виробляють сіль та гіпс, тому є стратегічно важливим для грошової вигоди країни-агресора РФ.

Тактика наступу РФ на Соледар

Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко “розпакував” тактику найманців ПВК Вагнера, які беруть участь в бойових діях на північ від Соледара. Він запропонував поглянути на неї очима українського офіцера, який є одним з учасників оборони міста.

Спочатку на рубежі висувається перша група з восьми солдатів, яка завантажена боєкомплектами та вогнеметами. Вони мають чітке завдання – дійти до точки та закріпитися, проте в разі невдачі цей БК призначений для наступних груп.

Зараз дивляться

Група російських військових намагається зблизитися з українцями та якнайшвидше закопатися. На дереві або інших місцях окупанти залишають білу ганчірку чи інший знак, щоб наступна група змогла зорієнтуватися та знайти, де є викопані укриття та зброя з БК.

Під час вогневого контакту кремлівські найманці виявляють українські вогневі позиції та передають артилерії РФ. До 10 мінометів одночасно починають продавлювати позиції ЗСУ, попередня артпідготовка може тривати годинами.

За цей час за 500 м від першої групи зосереджується друга російська група, яка має легше екіпірування. Під прикриттям артилерії вона починає штурмувати позиції. У разі невдачі за нею йде третя і навіть четверта хвилі по вісім людей на одну українську позицію.

В одній з груп є оператор дронів, який координує вогонь артилерії прямо з поля бою. Якщо ж росіяни змогли подавити українську позицію, тоді починають “зачищати” її за допомогою безпілотників, гранат, стрілецької зброї.

Як українським захисникам вдається

ефективно протистояти РФ

Цаплієнко також поділився, як воїнам Збройних сил України вдається ефективно протистояти російській армії на Соледарському та Бахмутському напрямках.

Щойно оператори дронів помічають рух окупантів в бік позицій, вони інформують “броню”, яка швидко придушує наступ РФ навіть кулеметами. Якщо її ж немає поруч, тоді стримувати штурмові дії російських загарбників складно.

Важливою умовою для успішної оборони є те, що українські бійці мають бути підготовлені до стрілецьких боїв на короткій дистанції.

Основною причиною успіху росіян і поразки українців може стати відсутність контрбатарейної боротьби.

Артилерія починає обстрілювати тих, хто наступає, замість того, щоб подавляти артилерійські засоби ворога. А для цього потрібна більша кількість дронів та операторів на позиціях.

Що зараз відбувається в Соледарі

Після невдалої спроби захопити Соледар та відступу ворог здійснив перегрупування, відновив втрати, перекинув додатково штурмові загони, змінив тактику та розпочав потужний штурм, зазначає заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, РФ наступає буквально по трупах своїх же солдатів, масовано застосовує артилерію, системи залпового вогню та міномети, накриваючи вогнем навіть власних бійців.

Проте українські воїни захищають кожний метр рідної землі – жорстокі та запеклі бої тривають навіть в ці хвилини.

Чому РФ прагне захопити Соледар

Соледар має соляні та гіпсові солі шахти поблизу утримуваного Україною міста Бахмут.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), керівнику приватної військової компанії Вагнера Євгену Пригожину потрібно місто саме через родовища, на яких РФ зможе заробити гроші для фінансування повномасштабної війни проти України.

Зокрема, США вважають, що Пригожин зацікавлений в отриманні контролю над родовищами. Є ознаки того, що одержимістю Росії та Пригожина захопити Бахмут керують фінансові мотиви.

Результат один – звільнення Донбасу

Попри постійні спроби РФ штурмувати Соледар, все одно результатом важких та тривалих боїв стане звільнення всього Донбасу. У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський, який запевнив, що битва за Донбас все ще активно триває.

За його словами, там майже не залишилося цілих стін, проте саме завдяки стійкості воїнів ЗСУ Україна змогла виграти додатковий час і сили. Проте вся земля під Соледаром – у трупах окупантів і в шрамах від ударів.

А результат буде лише один – Україні вдасться отримати все необхідне, вигнати російських терористів з країни та захистити мирних людей від ескалаційних планів РФ, запевняє президент Зеленський.