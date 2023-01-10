Британія розглядає передачу Україні бойових танків, але рішення ще не ухвалено – Guardian

Січень, 10 в 15:26

У Великій Британії ще не ухвалили остаточне рішення щодо передачі Україні бойових танків.

Про це повідомив представник Даунінг-стріт, передає газета The Guardian.

— На цьому етапі ми ще не ухвалили жодних остаточних рішень щодо надання танків… Поки не буде ухвалено рішення щодо цього, ми не коментуватимемо спекуляції щодо того, яке обладнання може бути надіслано або ні. Ми будемо продовжувати обговорювати з українськими колегами, що найкраще ми можемо надати. І це робиться спільно з нашими союзниками, – сказав він.

Коментарі з Даунінг-стріт, 10 з’явилися після повідомлення про те, що Лондон розглядає можливість постачати в Україну британські танки. Відповідну інформацію 9 січня оприлюднив телеканал Sky News.

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Телеканал посилається на неназвані західні джерела, які стверджують, що Лондон розглядає можливість виділення ЗСУ десяти танків Challenger 2. Водночас питання остаточно ще не вирішено і дискусія триває.

Зазначається, що у Києві сподіваються, що позитивний крок Британії допоможе переконати Німеччину наслідувати цей приклад пізніше з її бойовими танками Leopard 2.