Урсула фон дер Ляєн підтримала поставки Україні танків

Січень, 10 в 16:57

Україна має отримати всю зброю, якої вона потребує. Про це на брифінгу в Брюсселі заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Так голова ЄК відповіла на запитання щодо її позиції з передачі танків союзниками Україні. Фон дер Ляєн зазначила, що Київ має отримати всю необхідну зброю для захисту від російської агресії.

— Це означає, звичайно, передові системи ППО, але також інші види передового військового обладнання, скільки необхідно для захисту України, – додала вона.

Очільник Євроради Шарль Мішель також підкреслив, що підтримує підхід Євросоюзу до великих постачань військового обладнання Україні.

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— Бо ми знаємо, що вони ведуть боротьбу за своє майбутнє, але також за наші спільні цінності, – підсумував він.

10 серпня стало відомо, що ЄС та НАТО підписали оновлену спільну декларацію про співпрацю. Вона стала першою за останні п’ять років та з початку повномасштабної війни Росії проти України.