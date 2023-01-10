Враховує загрози Росії: ЄС та НАТО підписали оновлену декларацію про співпрацю

Січень, 10 в 14:13

Європейський Союз та Північноатлантичний союз підписали оновлену спільну декларацію про співпрацю. Вона стала першою за останні п’ять років та з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі.

— Ми щойно підписали третю спільну декларацію ЄС-НАТО для подальшого поглиблення стратегічного партнерства. Це важливіше, ніж будь-коли… Президент Путін хотів захопити Україну за три дні і розділити нас. За обома пунктами він провалився, – сказав Столтенберг.

Генсек наголосив, що режим РФ прагне змінити безпековий порядок в Європі й контролювати всіх своїх сусідів.

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Столтенберг пояснив, що саме тому необхідно зміцнювати трансатлантичні зв’язки, партнерство між ЄС та НАТО і підтримку України.

За його словами, відповідної реакції союзників також вимагає поведінка Китаю.

Першу спільну декларацію підписали у 2016 році, другу – у 2018 році. У ній, серед іншого, відобразили бачення співпраці для таких сфер, як пересування військової техніки і персоналу, кібербезпека, протидія гібридним загрозам, антитерористичні заходи.