Січень, 12 в 13:41

У Великій Британії розглядають можливість надання Україні 12 бойових танків Challenger 2. Водночас у військових колах називають таку кількість недостатньою для того, щоб реально змінити ситуацію на полі бою.

Як інформує телеканал Sky News, у британському уряді вивчають можливість надання Збройним силам України Challenger 2 для використання на фронті проти військ РФ, але рішення ще не ухвалено.

Ймовірно, йдеться про 12 танків Challenger. Якщо поставка відбудеться, Британія стане першою країною, яка відправить в Україну основні бойові танки західного виробництва.

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Однак колишній начальник генерального штабу британської армії, генерал Річард Даннатт повідомив у коментарі телеканалу, що 12 танків можна вважати символічною кількістю, яка не матиме “реального значення” на полі бою. А для зміни ситуації на фронті потрібно надати Україні до 50 танків Challenger.

– Здається, що 12 – це надто символічно. І я порадив би відправити 25, 30 або навіть 50 танків, це матиме реальне значення, – зазначив генерал.

Він пояснив, що наприкінці зими або на початку весни РФ, швидше за все, розпочне наступальні дії на території України, а тому зараз дуже потрібна додаткова підтримка Заходу.

– Якщо ми вирішимо надати їм танки і БМП, вони (українські війська, – Ред.) повинні бути достатньо посилені, щоб здійснити значний контрнаступ. Якщо вони зможуть це зробити, то є ймовірність, що вони можуть завдати рішучих ударів по росіянах, можливо, навіть зламати бойовий дух російських солдатів, – наголосив Даннатт.

Він додав, що завершення війни повинно настати на полі бою. А тому країни Заходу, зокрема США, Франція, Велика Британія, Німеччина, повинні забезпечити наступальний потенціал ЗСУ, щоб українські воїни “могли здійснити ефективний контрнаступ, зламати волю російської армії і фактично перемогти”.

Вперше інформацію про можливе надання Лондоном танків Challenger 2 оприлюднили ЗМІ на початку січня. Зазначалося, що переговори з цього питання ведуться вже протягом кількох тижнів.

Згодом в уряді Великої Британії підтвердили плани надати Україні танки.