Уряд Британії вперше підтвердив про плани передати Україні танки

Січень, 11 в 17:24

В уряді Великої Британії вперше підтвердили плани надати Україні танки для допомоги у захисті від російських загарбників. Про це повідомляє Financial Times.

Речник урядової резиденції на Даунінг-стріт, 10 повідомив журналістам, що прем’єр-міністр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса “працювати з партнерами” в найближчі тижні, щоб просунутися “далі та швидше з нашою підтримкою України, включаючи надання танків”.

Financial Times пише, що в разі укладання угоди про постачання Україні британських танків Challenger 2, це буде перший випадок, коли західна країна надасть Україні сучасні важкі бойові танки.

Зараз дивляться

— Ми прискорюємо нашу підтримку України військовими технологіями наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям кардинальний потенціал, — сказав речник Даунінг-стріт.

Зазначається, що цей крок відбувся після заяви прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького на вихідних. Він заявив, що “веде переговори, спрямовані на створення ширшої коаліції країн” для доставки західних танків до Києва.

Напередодні представник Даунінг-стріт у коментарі The Guardian сказав, що в уряді Британії ще не ухвалили остаточне рішення щодо передачі Україні бойових танків.

Сьогодні, 11 січня, під час візиту до Львова президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Варшава передасть Києву роту танків Leopard у межах міжнародної коаліції.