Січень, 14 в 12:59

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак схвалив надання Україні бойових танків Challenger 2. Частина техніки надійде негайно.

Про це інформують британські ЗМІ, зокрема канал ITV та видання The Sun, з посиланням на джерела в британському уряді.

Лондон планує відправити в Україну танкову ескадрилью (12 танків), яка стане в нагоді українським Збройним силам під час імовірного весняного наступу.

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За даними джерела журналістів на Даунінг-стріт, Ріші Сунак у суботу повідомить президенту України Володимиру Зеленському про плани щодо танків. Прем’єр Британії наголосить, що хоче, “аби наші дії говорили голосніше за слова”.

ЗМІ стверджують, що група з чотирьох Challenger 2 буде негайно доставлена в Східну Європу. А ще вісім танків – незабаром після цього.

Зазначається, що Сунак цього тижня провів переговори з керівництвом Міністерства оборони Британії та повідомив, що надання танків Україні має бути оперативним пріоритетом. Видання пишуть, що і сам британський прем’єр, і міністр оборони країни Бен Воллес погодилися відправити танкову ескадрилью після активних закликів до цього з боку президента України Володимира Зеленського.

– Прем’єр-міністр ясно дав зрозуміти, що Велика Британія повинна виконувати свої зобов’язання перед Україною. І це передбачає забезпечення критично важливим озброєнням для самооборони та зміни балансу сил на полі бою, – наголосило джерело ЗМІ.

Таким чином Велика Британія може стати першою західною державою, яка передасть українській армії свої основні бойові танки.

Рішення Лондона щодо танків стане частиною військового пакету для України від країн-союзників, включно з Францією та Німеччиною, які також зобов’язалися відправити бронетехніку. Водночас США передадуть 50 бойових машин Bradley.

За інформацією британських ЗМІ, уряд Великої Британії офіційно оголосить про рішення надати Україні танки Challenger 2 у понеділок, 16 січня.

Загалом на озброєння британської армії перебувають понад 220 таких танків.

Київ сподівається, що рішення Лондона прокладе шлях для позитивного рішення Німеччини щодо надання танків Leopard 2.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Британія розглядає можливість надання Україні 12 бойових танків Challenger 2. Водночас у військових колах називали таку кількість недостатньою для реальної зміни ситуації на полі бою.

У грудні головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявляв, що для наступальної операції Україні потрібні 300 танків, близько 700 БМП та 500 гаубиць.

Джерело: ITV