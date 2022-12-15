300 танків, 700 БМП та 500 гаубиць: Залужний назвав потреби ЗСУ, щоб вийти на рубежі 23 лютого
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 БМП та 500 гаубиць.
Про це він повідомив в інтерв’ю The Economist.
Він додав, що наразі отримує “те, що отримує, але це менше, ніж потрібно”.
– З такими ресурсами я не можу проводити нові великі операції, хоча ми зараз працюємо над такою. Вона уже в процесі, але ви її ще не бачите… Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси, – пояснив Залужний.
Головнокомандувач додав, що спеціалістам НАТО відомо про проблеми з ресурсами, там зробили розрахунки, завдяки яким Україна отримала трохи NASAMS, IRIS-T.
За його словами, залишається тільки наростити їхню кількість – ЗСУ потрібні десятки таких систем.