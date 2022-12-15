Грудень, 15 в 16:14

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 БМП та 500 гаубиць.

Про це він повідомив в інтерв’ю The Economist.

Він додав, що наразі отримує “те, що отримує, але це менше, ніж потрібно”.

Зараз дивляться

– З такими ресурсами я не можу проводити нові великі операції, хоча ми зараз працюємо над такою. Вона уже в процесі, але ви її ще не бачите… Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси, – пояснив Залужний.

Головнокомандувач додав, що спеціалістам НАТО відомо про проблеми з ресурсами, там зробили розрахунки, завдяки яким Україна отримала трохи NASAMS, IRIS-T.

За його словами, залишається тільки наростити їхню кількість – ЗСУ потрібні десятки таких систем.