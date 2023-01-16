Січень, 16 в 19:08

Велика Британія відправить в Україну ескадрилью танків Challenger 2, щоб допомогти відбити вторгнення Росії, підтвердив міністр оборони Бен Воллес.

Що відомо про Challenger 2?

FV4034 Challenger 2 – це основний бойовий танк армії Сполученого Королівства. Компанія Vickers Defence Systems розробила цю бронемашину у 1990-х роках.

З початку виробництва було випущено близько 450 одиниць. Вартість однієї машини становить 4,2 млн фунтів стерлінгів (понад €4,4 млн).

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Танк Challenger 2 перебуває на озброєнні Великої Британії та Оману. Ця машина була застосована у бойових діях в Ірані, Косово, Боснії та Герцеговині.

Основні характеристики Challenger 2:

Танк озброєний 120-мм нарізною гарматою, відлитою зі сталі, отриманої методом електрошлакового сплаву. А також 7,62-мм ланцюговою гарматою.

Гармата стабілізована у двох площинах, приводи наведення повністю електричні. Дальність стрілянини HESH-снарядом становить 8 км. Цикл прицілювання-ураження займає 8 сек.

Озброєння:

Боєкомплект гармати – 52 снаряди.

– 52 снаряди. Приціли – комбінований стабілізований SAGEM зі вбудованим лазерним далекоміром Barr & Stroud Nd-YAG, нічний тепловізорний TOGS-2, моноскопічний телескопічний NANOQUEST L30, перископічний панорамний стабілізований SFIM VS-580.

– комбінований стабілізований SAGEM зі вбудованим лазерним далекоміром Barr & Stroud Nd-YAG, нічний тепловізорний TOGS-2, моноскопічний телескопічний NANOQUEST L30, перископічний панорамний стабілізований SFIM VS-580. Кулемети – 1×7,62-мм L94A1, 1×7,62-мм L37A2.

Підготовлений та навчений екіпаж може вразити до семи цілей за хвилину. У боєкомплекті 120-мм гармати є бронебійні оперені підкаліберні снаряди та безосколкові фугасні, а також димові та навчальні постріли.

Потужність двигуна становить 1 200 кінських сил. На шосе розганяє швидкість до 56 км/год, по пересіченій місцевості – 40 км/год. Вага Challenger 2 – 62-75 т.

Тип броні – протиснарядна комбінована Дорчестер. До складу екіпажу танка входить чотири людини.