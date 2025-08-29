Протикорабельна ракета Нептун – це сучасна зброя, розроблена в Україні, яка стала важливим елементом оборонних спроможностей країни.

Факти ICTV дізнавалися характеристики та особливості конструкції протикорабельної ракети Нептун.

Протикорабельна ракета Нептун: технічні характеристики

Ракета Нептун була розроблена в Київському конструкторському бюро Луч – одному з провідних українських підприємств, що спеціалізується на розробці та виробництві високоточної зброї.

Нептун має значну дальність польоту, що дозволяє уражати цілі на значній відстані від берегової лінії. Вона обладнана сучасними системами наведення, що забезпечують високу точність ураження цілі.

Нептун літає на малій висоті над водою, що ускладнює її виявлення радарами. Крім протикорабельних завдань, ракета може використовуватися для ураження наземних цілей. Розвиває високу швидкість, що ускладнює перехоплення ракети засобами протиповітряної оборони.

Технічні характеристики протикорабельної крилатої ракети Р-360 Нептун:

Калібр – 420 мм

Маса бойової частини – 150 кг

Вага з прискорювачем – 870 кг

Система наведення – інерційна з GPS-корекцією

Максимальна дальність – до 300 км

Пуск цих ракет здійснюється зі спеціального ракетного комплексу РК-360МЦ Нептун.

До складу цього комплексу входить:

Командний пункт

Самохідна пускова установка

Ракета в спеціальному контейнері

Заряджальна машина

Транспортна машина

Комплект наземного обладнання

Призначення ракети – це ураження кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет. Ракета може використовуватися навіть в складних погодних умовах та у будь-який час доби, навіть в період роботи радіоелектронної протидії противника. Дозвукова швидкість цієї ракети становить 900 км/год. Вона планерує на надмалих висотах над рівнем моря.

Які цілі вразила ракета Нептун під час війни

Незважаючи на те що ця ракета була введена в експлуатацію у 2020 році, відомою вона стала у 2022 році, після ураження крейсера Москва.

23 березня 2024 року корабель Костянтин Ольшанський був атакований Нептуном.

Атака з використанням українських ракет відбулася 31 травня 2024 року по нафтобазі у Краснодарському краї РФ та в районі порту Кавказ.

Ракета Нептун: вартість

За словами генерального конструктора бюро Луч Олега Коростильова, ракетний комплекс Нептун обійшовся Україні в 40 млн доларів. Це вартість повного комплексу з усіма засобами зв’язку, машинами та ракетами.

Що відомо про модернізацію ракети Нептун

Україна працює над модифікацією протикорабельної крилатої ракети Нептун, але деталі не розголошують.

Авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені Антонова Валерій Романенко у коментарі Фактам ICTV зазначив, що дальність польоту протикорабельного варіанту ракети Нептун дійсно становить 300 км. Але є переобладнаний варіант для наземної атаки, який все частіше використовується для ударів по військових об’єктах на суші.

– Дальність польоту ракети Нептун для ураження цілей на суші збільшена до 400 км, – каже експерт.

Також він зазначає, що масу бойової частини Нептуна для ураження цілей на землі могли збільшити до 350 кг.

Джерело: АрміяInform, Defence Express

