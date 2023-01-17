Допомога Україні є пріоритетом: ЄС виділяє перший транш у €3 млрд

Січень, 17 в 12:47

Міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон заявила про виділення Європейським Союзом €3 млрд для України.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Міністерка фінансів Швеції, країни, яка головує в Раді ЄС, заявила, що Європа наразі переживає складні часи, адже на континенті йде війна.

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За її словами, пріоритетом є всебічна підтримка України.

– Сьогодні Україні виплачуються €3 млрд, чим я дуже пишаюся. Це свідчить про те, на що ми здатні, коли об’єднані, – сказала міністерка фінансів Швеції перед засіданням Ради з економічних і фінансових питань.

Вона наголосила, що українці б’ються не лише за себе, але й за всю Європу.

Елізабет Свантессон також подякувала президенту Чехії за підтримку та просування питання щодо України.

16 січня Україна та Європейський Союз підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання у 2023 році нового пакету макрофінансової допомоги в розмірі €18 млрд. Ці кредитні кошти матимуть 10-річний пільговий період.