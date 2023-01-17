Допомога Україні є пріоритетом: ЄС виділяє перший транш у €3 млрд
Міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон заявила про виділення Європейським Союзом €3 млрд для України.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Міністерка фінансів Швеції, країни, яка головує в Раді ЄС, заявила, що Європа наразі переживає складні часи, адже на континенті йде війна.
За її словами, пріоритетом є всебічна підтримка України.
– Сьогодні Україні виплачуються €3 млрд, чим я дуже пишаюся. Це свідчить про те, на що ми здатні, коли об’єднані, – сказала міністерка фінансів Швеції перед засіданням Ради з економічних і фінансових питань.
Вона наголосила, що українці б’ються не лише за себе, але й за всю Європу.
Елізабет Свантессон також подякувала президенту Чехії за підтримку та просування питання щодо України.
16 січня Україна та Європейський Союз підписали меморандум про взаєморозуміння щодо надання у 2023 році нового пакету макрофінансової допомоги в розмірі €18 млрд. Ці кредитні кошти матимуть 10-річний пільговий період.