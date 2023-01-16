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У понеділок, 16 січня, Україна та Європейський Союз підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання в 2023 році нового пакету макрофінансової допомоги в розмірі €18 млрд.

Як поінформував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, перший транш очікується вже цього тижня. Його розмір складе €3 млрд.

– Цього тижня очікуємо отримати перший транш у розмірі €3 млрд. Це допоможе нам надалі підтримувати макроекономічну стабільність та фінансувати усі критично важливі видатки в умовах варварської війни Росії проти нашої держави, – наголосив Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Очільник уряду також подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віцепрезиденту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу за це рішення.

Зараз дивляться

Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання €18 млрд макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі €3 млрд. Вдячний @vonderleyen & @VDombrovskis. Це допоможе ???????? надалі підтримувати макроекономічну стабільність. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) January 16, 2023

Домбровскіс у своєму Twitter-акаунті підтвердив надання Україні до кінця цього тижня першого траншу допомоги.

– Маю за честь підписати Меморандум про взаєморозуміння з боку ЄС щодо надання Україні європейського фінансування у 2023 році – до €18 млрд у вигляді позик. Перша виплата у розмірі €3 млрд буде здійснена пізніше цього тижня, – зазначив Домбровскіс.

Він додав, що ці кошти дозволять Україні закривати найбільш нагальні потреби під час війни, оскільки платежі надходитимуть стабільно протягом року.

А глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас звернув увагу на те, що це буде перша виплата міжнародної фінансової допомоги для України у 2023 році.

When disbursed later this week, will be the first international financial support for Ukraine in 2023. The agreement over the 18 billion of support for this year brings much needed predictability and relief to Ukraine’s state budget. https://t.co/39EkyIWeRp — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) January 16, 2023

Як відомо, наприкінці 2022 року Європарламент та Рада ЄС схвалили виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги. Ці кредитні кошти матимуть 10-річний пільговий період.

Днями очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС перерахує Україні перший транш вже в січні 2023 року.