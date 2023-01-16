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Факти / Україна

Україна підписала з ЄС меморандум про €18 млрд допомоги: перший транш надійде цього тижня

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Транш гроші ЄС
Фото: Depositphotos

У понеділок, 16 січня, Україна та Європейський Союз підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання в 2023 році нового пакету макрофінансової допомоги в розмірі €18 млрд.

Як поінформував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, перший транш очікується вже цього тижня. Його розмір складе €3 млрд.

– Цього тижня очікуємо отримати перший транш у розмірі €3 млрд. Це допоможе нам надалі підтримувати макроекономічну стабільність та фінансувати усі критично важливі видатки в умовах варварської війни Росії проти нашої держави, – наголосив Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Очільник уряду також подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віцепрезиденту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу за це рішення.

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Домбровскіс у своєму Twitter-акаунті підтвердив надання Україні до кінця цього тижня першого траншу допомоги.

– Маю за честь підписати Меморандум про взаєморозуміння з боку ЄС щодо надання Україні європейського фінансування у 2023 році – до €18 млрд у вигляді позик. Перша виплата у розмірі €3 млрд буде здійснена пізніше цього тижня, – зазначив Домбровскіс.

Він додав, що ці кошти дозволять Україні закривати найбільш нагальні потреби під час війни, оскільки платежі надходитимуть стабільно протягом року.

А глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас звернув увагу на те, що це буде перша виплата міжнародної фінансової допомоги для України у 2023 році.

Як відомо, наприкінці 2022 року Європарламент та Рада ЄС схвалили виділення Україні €18 млрд макрофінансової допомоги. Ці кредитні кошти матимуть 10-річний пільговий період.

Днями очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС перерахує Україні перший транш вже в січні 2023 року.

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