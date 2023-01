У понеділок, 16 січня, Україна та Європейський Союз підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання в 2023 році нового пакету макрофінансової допомоги в розмірі €18 млрд.

Як поінформував прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, перший транш очікується вже цього тижня. Його розмір складе €3 млрд.

Очільник уряду також подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та виконавчому віцепрезиденту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу за це рішення.

Домбровскіс у своєму Twitter-акаунті підтвердив надання Україні до кінця цього тижня першого траншу допомоги.

Він додав, що ці кошти дозволять Україні закривати найбільш нагальні потреби під час війни, оскільки платежі надходитимуть стабільно протягом року.

А глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас звернув увагу на те, що це буде перша виплата міжнародної фінансової допомоги для України у 2023 році.

When disbursed later this week, will be the first international financial support for Ukraine in 2023. The agreement over the 18 billion of support for this year brings much needed predictability and relief to Ukraine’s state budget. https://t.co/39EkyIWeRp

